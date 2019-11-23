Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol:88 - Büyükçekmece:73

hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Büyükçekmece'yi son iki periyottaki etkili oyunuyla 88-73 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde üçüncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Büyükçekmece ise ligde yedinci mağlubiyetini aldı. Gaziantep Basketbol'da Ivan Buva ve Crawford attıkları 21'er sayı ile maçın en skorer isimleri olurken Büyükçekmece'de ise Eldridge 17 sayı attı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Altuğ Köselerli, Ayşenur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Haciyeva 9, Crawford 21, Vasiliauskas 8, Jelovac 9, Sanders 9, Ivan Buva 21, Murat Göktaş, Batuhan Dikmen 3, Metehan Akyel 2

Başantrenör: Nenad Markovıc

Büyükçekmece: Robert Upshaw 10, Kenny Hayes 16, Andrew Andrews 13, Mert Celep, Osiris Eldridge 17, Uğur Hortum 6, Deniz Kılıçlı 2, Kaan Sarıaslan 5, Jeremy Saffold 4

Başantrenör: Serhat Şehit

1. Periyot: 18-23 (Büyükçekmece lehine)

Devre: 36-38 (Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 69-52 (Gaziantep Basketbol lehine)