Başsavcı Sekücü: "Tehdit ve şantaj konusunda gereğini yaparız”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Önder Kemal Sekücü'yü ziyaretti.

Ziyarette tehdit ve şantaja maruz kalanlar şikayetçi olursa gerekenin yapılacağını ziyarette belirten Başsavcı Sekücü, "Gaziantep Adliyesi'ne gelerek şikayetçi olduğu takdirde, yasalar çerçevesinde hakkını arayabilir. Devlet mağdur vatandaşını koruyacaktır" dedi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay ile gazeteciler Ruhi Aytaç, Yaşar Yavuz, Murat Atay, Mehmet Demir, Bora Zor ve Nihat Düzgün Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Önder Kemal Sekücü'yü makamında ziyaret etti. Ziyarette basın sektörünün mevcut sorunlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. GGC Başkanı Ay ve gazeteciler Başsavcı Sekücü'ye hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra Gaziantep basınının genel durumu hakkında görüş alışverişi yapıldı.

"Tehdit ve şantaja geçit yok"

Ziyarette, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Basın camiasındaki çürük elmalar ayıklanacak” şeklindeki açıklama da gündeme geldi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, basının önemli olduğunu, desteklenmesi gerektiğini belirttikten sonra da, tehdit ve şantaja karşı karşıya kalanların Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmasını istedi. Basını önemsediklerini aktaran Sekücü, "Çünkü toplumun doğru bilgilendirilesi açısından basın çok önemli. Bu anlamda Gaziantep basını ile iyi bir diyalog ortamı kurmak için çalışacağız. Bu tür konularda yargının tutumu çok açık ve net. Şantaj ve tehdide maruz kalan her vatandaş, şikayetini bize ilettiği takdirde gereğini yaparız. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kim olursa olsun, Gaziantep Adliyesi'ne gelerek şikayetçi olduğu takdirde, yasalar çerçevesinde hakkını arayabilir. Devlet mağdur vatandaşını koruyacaktır" dedi.

Yerel basına destek

Başkan İbrahim Ay, ziyaret sırasında basının yaşadığı sorunlar hakkında da bilgi verdi. Başkan Ay, özellikle pandemi dönemi ile birlikte basının ekonomik sıkıntılarının önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Başsavcı Sekücü de, basının desteklenmesini önemsediklerini vurgulayarak, yerel medyanın önemli gelir kalemlerinden birisi olan icra ilanlarının, belli bir meblağa kadar olanlarını yerel medyaya yansıtmak için çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.