Batmanlı genç şairin ikinci şiir kitabı yayımlandı

Batmanlı genç şair Seyfettin Karakuş'un “Bazen Gitmek Gerekir” şiir kitabının ardından ikinci şiir kitabı “Mavi Düşler” isimli şiir kitabı yayımlandı.

Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü üzerinden yüksel lisans yapan 25 yaşındaki genç şair Seyfettin Karakuş, gençlerin şiiri önemsediğini söyleyerek, “Şiire olan ilgim küçük yaşlarda iken başladı. Kitap çalışmasına şiire olan tutkum ve gençlerin şiire bir ihtiyaç hissettiğini fark etmem üzerine başladım. Bazen Gitmek Gerekir adlı şiir kitabını çıkardım. Başta yakın çevrem olmak üzere şiir severlerden olumlu bir tepki aldım. Bu tepkinin ardından bir buçuk bir çalışmanın ardan ‘Mavi Düşler' adında ikinci şiir kitabını hazırlayarak yayın evine verdik, baskısı yapıldı” dedi. Kitap satışının şuan internet yoluyla yapıldığını söyleyen Karakuş, bir süre sonra kitapçılardan temin edilebileceğini belirtti. Genç şair tarafından kaleme alınan şiirlerin toplumsal olaylara değindiğini belirten eleştirmenler, kitaba tam not verdi.

Göç hikayesi üzerinden bir roman kitabı üzerinden çalıştığını anımsatan Karakuş, ilerleyen zamanlarda Türkçe - Kürtçe sözlük kitabı çıkartmayı hedeflediğini ifade etti.