Bayram öncesi tüm yaşlıların evleri temizlendi

Evleri temizlenen ve çeşitli ihtiyaçları karşılanan yaşlı çift, sağlanan hizmete karşılık dua etti.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 2013 yılından bugüne ‘Vefa Hizmeti' projesi çerçevesinde ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve kimsesi olmayan, maddi durumu yetersiz, bakıma muhtaç yaşlıların evleri temizleniyor ve çeşitli ihtiyaçları karşılanıyor. Kurban Bayramı öncesi başlatılan hummalı çalışma ile ilçedeki tüm yaşlıların evlerinde çalışma yürütüldü. Vefa Ekibi, son olarak Yaprak Mahallesi'nde ikamet eden 62 yaşındaki Sevim Başkak ile eşi görme engelli Mehmet Başkak çiftinin evinde çalışma yaptı. Kendilerine sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkak çifti, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Vefa Ekibine dua etti.

Beni dardan kurtardılar

Sağlanan hizmet sonrası konuşan Sevim Başkak, “Temizlik için sağ olsunlar hanımlar geldiler. Her yeri A'dan Z'ye temizlediler. Bayram dolayısıyla da beni dardan kurtardılar. Ben de çok hasta bir hanımım. Kızlarımıza, Başkanımıza, herkese çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.