Bayram öncesi ucuz baklava uyarısı

Korona virüsün gölgesinde geçecek olan ikinci Ramazan Bayramı'nda da baklava ustalarının üretim tesislerindeki yoğun mesaisi başladı. E-Ticaret ve telefonla siparişiyle müşterilerinden gelen talepleri yetiştirmek için üretime hız veren baklavacılar bayram boyunca günlük 4 ton baklava üretimi olacağını ifade ediyorlar.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü, Gaziantep baklavası'nın üretildiği tesislerde bayram için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Baklava ustaları alınan siparişleri yetiştirmek için kolları sıvarken işletmecilerde baklavanın maliyetinin belli olduğunu söyleyerek vatandaşları 25 liradan satılan baklavalara karşıda uyarıyor. Gaziantep'in önde gelen Baklavacılarından Hamido Baklava İşletme Müdür Behzat Bozkurt, normal günde yapılan üretimin bayramda 3-4 katına çıktığını belirtti. Bozkurt, korona virüs tedbirleri doğrultusunda siparişlerini E- Ticaret ve telefonla aldıklarını söyledi.

"25 liraya satılan baklavalardan uzak durun"

Özellikle bayramda artan baklava tüketimine ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Bozkurt, " “Ramazan bayramına sayılı günler kala Türkiye'nin birçok ili ve birçok ülkeden sipariş alıyoruz. Ortalama baklava tüketimi Ramazan bayramında 3 ile 4 kat arası artıyor. Biz bununla ilgili vatandaşlarımıza önerilerde bulunacağız. Vatandaşlarımız baklava alırken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Merdiven altında sağlıksız koşullarda üretilen baklavalara asla itibar edilmemesi gerekiyor. Kaliteli baklava fiyatından anlaşılıyor, bir baklava 25-30 liraya satılıyorsa o üründen kalite bekleyemeyiz. Zamanında hasat edilmiş boz iç fıstığın kilogramı ortalama 160 lira ile 180 lira arasında, sade yağın ise 100 ile 120 lira arasında, bu şartlarda kaliteli malzeme ile üretilen baklavanın 25-30 lira olması imkansız. Ucuz satılan baklavalarda doğal pancar şekeri yerine mısır şurubu kullanıyorlar, boz iç Antep fıstığı yerine daha kalitesiz fıstıklar kullanılıyor ve sade yağın yerine bitkisel yağlar kullanılıyor ve bunlarda sağlığımıza zarar veriyor. Vatandaşlara bu konuda tavsiyemiz az alıp baklavanın özünü almalarıdır." dedi.

"Korona virüs sürecinde tatlı tüketimi arttı"

İnsanlar evde oldukları dönemde tatlı tüketiminin arttığına dikkat çeken Bozkurt, "Kapanma sürecindeyiz fakat biz muafız üretim devam ediyor. Bu süreçte insanlar evlerinde, biz bu süreçte e-ticaret, telefonla sipariş üzerine çalışıyoruz bayilerimizle. Bu dönemde tatlı tüketimi biraz daha arttı evde oldukları için üzerine de bayram sürecinde olduğumuzda baklava üretimimiz 3-4 kat daha da artıyor. Firmamız günlük ortalama 2 ton civarında üretim yapıyor Gaziantep'te ise ramazan boyunca ortalama 800 ton baklavanın üretilip satılması hedefleniyor. Biz şuanda bayram sürecine girdik bununla günlük üretimimizi 3-4 tona çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.