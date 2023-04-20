İhlas Haber Ajansı

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Bayram öncesinde denetimler arttı

Gaziantep’in Yavuzeli içesinde bayram öncesinde trafik denetimleri arttırıldıGaziantep’te polis Ramazan Bayramı öncesinde yollarda artan trafik yoğunluğunu kontrol etmek ve vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için önlemlerini arttırdı.

Gaziantep'in Yavuzeli içesinde bayram öncesinde trafik denetimleri arttırıldı


Gaziantep'te polis Ramazan Bayramı öncesinde yollarda artan trafik yoğunluğunu kontrol etmek ve vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için önlemlerini arttırdı. Yavuzeli ilçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Adıyaman-Gaziantep Karayolunda ilçe giriş ve çıkışında belirlenen noktalarda trafik ve asayiş yol denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, denetimlerde sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ile arama yapıldı. Polisler tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yol kontrolünde sürücüler, polislerin yapmış olduğu bu uygulamada kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

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