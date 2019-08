Bayram şekerleri tezgahları süslüyor

Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çeşit çeşit, rengarenk şekerler, çikolatalar ve bayramlık çerezler tezgahlardaki yerini aldı.

Gaziantep'te Kurban Bayramında misafirlere ikram edilecek olan şeker, çikolata ve bayramlık çerezler görücüye çıktı. Birbirinden renkli ve lezzetli bayram şekerleri tezgahlarda alıcısını bekliyor. Bayramların olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda yer alan şeker ve çikolatanın fiyatı ise 10 lira ile 40 lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun fiyatıyla marketlerde ve kuru yemişçilerde satılan bayram şekerlerine, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Gaziantep'te tarihi Karagöz Caddesinde bayram şekeri satan esnaf Mehmet Deniz, bayram için çeşitli renk ve tatlarda bayram şekerlerini satışa sunduklarını ifade ederek, “Bayram şekerleri ikramların başında, olmazsa olmazlar arasındadır. Çeşit çeşit, renk renk bayram şekeri tezgahlarımızdaki yerini aldı. Her bütçeye uygun şeker ve çikolatalarımız mevcuttur. Şeker fiyatlarımız 10 ile 25 lira arasında değişiyor. Çikolata fiyatlarımız ise 12 ile 40 lira arasında değişmektedir. Yani her bütçeye her kesime uygun ürünümüz var. Satışlarımız da bayram yoğunluğu nedeniyle iyi gidiyor. Yavaş bir kıpırdama var alışveriş sektöründe" diye konuştu.

Kurban Bayramında misafirlerine bayram şekeri ikram edecek olan vatandaşlar da şeker ve çikolataların bulunduğu tezgahlarda alışverişlerini yaptı.