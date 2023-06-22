Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il merkezinde, şehir giriş ve çıkış uygulama noktalarında, otogarda ve kurban satışı yapılan noktalarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Trafik kazalarının azaltılması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerinin tesis edilmesi amacıyla, denetimleri arttıran ekipler vatandaşlara, “Bayramınız kemerli olsun" temalı bilgilendirme broşürü dağıtarak trafik bilincinin kazandırılması ve emniyet kemeri kullanımının yaygınlaşması amacıyla çalışmalarına hız verdi. Trafik polis ekipleri, sürücülere aşırı hız, emniyet kemeri takma ve uykusuz araç kullanmamaları, seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarılarda bulundu.

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bayram tatili boyunca polislerin 7/24 görev başında olacakları belirtilerek, sürücülerin kurallara uymaları istendi.