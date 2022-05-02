Bayramda hastalar evinde tedavi edilecek

Hastane tarafından başlatılan uygulama ile dileyen herkes, evlerinde sağlık hizmeti alabilecek.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi bayramda da ''Evde Sağlık'' hizmetleri ile mesleki uzmanlık, beceri ve en son tıbbi teknolojiyi yüksek etik değerlerle birleştirerek hastalara dilediği yerde ihtiyaç duyduğu tüm branşlarda muayene ve hasta takibi hizmeti sunuyor. Yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, fiziksel engelliler, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden anneler ve benzeri durumlarda olan kişiler ANKA Hastanesi'nden doktor, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diyetisyen, tıbbi cihaz kullanımı, laboratuvar tetkiklerine kadar istediği tüm sağlık hizmetine bayram boyunca da kolaylıkla ulaşabilecek. Evde ya da is yerinde sağlık hizmeti almak isteyenlerin ANKA Hastanesi'nin 05331557630 numaralı telefonunu araması yeterli olacağı belirtildi.

Hastanenin çağrı merkezi görevlisi hizmet talep eden kişi ile görüşerek ön bilgilerini alacak. Görüşmenin ardından hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak sağlık hizmeti belirleniyor ve hasta ile hasta yakınlarının istekleri göz önünde bulundurularak hastanın evde bakim planı oluşturularak, gerekli sağlık ekibi belirlenen zamanda hastanın ev yada iş yerine yönlendirilecek.