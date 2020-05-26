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Bayramda kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki gününde Gaziantep’te kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan bayramında alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk iki gününde Gaziantep'te kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı.


Yapılan denetimlerde 7 bin 911 şahsa ve 29 işyerine kısıtlamayı ihlalden idari yaptırım uygulandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında Halep Bulvarında bir şahısın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın yapılan GBT sorgulamasında 17 ayrı suçtan olmak üzere toplam 25 dosyadan arandığı tespit edildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kent genelinde ise yapılan denetimlerle ise suç ve suçlulara göz açtırılmıyor.


İl merkezinde yapılan denetimlerde, 11 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapıldı. 38 aranan şahıs yakalanarak işlem başlatılırken, 30 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.

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