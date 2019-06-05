Bayramda mezarlıklar doldu

Gaziantep'liler Ramazan Bayramında yakınlarının mezarlarına giderek dua etti.

Gaziantep Asri Mezarlığa sabahın erken saatlerinde mezarlıktaki yakınlarına ziyarete giden vatandaşlar Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar, “Başta şehitlerimiz olmak üzere yakınlarımızın ruhlarına bir Fatiha okuduk. Ruhlarına ulaşması için mezarlık ziyareti yapıyoruz. Hem gençlere hem de çocuklarımıza örnek olması için her sene yapıyoruz” diye konuştular.

Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarlarına su döküp temizledi.