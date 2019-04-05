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Baz istasyonunun bataryaları çalmaya çalışırken yakalandı

Gaziantep’te bir GSM firmasına ait baz istasyonun bataryaları çalmaya çalışan bir kişi devriye gezen polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Gaziantep'te bir GSM firmasına ait baz istasyonun bataryaları çalmaya çalışan bir kişi devriye gezen polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz mahallesinde bir GSM firmasına ait baz istasyonuna ait bataryalar, Ü.T isimli şahıs tarafından sökülerek çalınmak istendi. Bölgede devriye gezen Şahinbey Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen şahsın kimlik sorgulaması yaptı. Şahsın yanında baz istasyonundan sökülen bataryaları gören ekipler, yaptıkları üst aramasında ise 2 adet cıvata sökme anahtarı ele geçirildi.


Gözaltına alınan alınan Ü.T, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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