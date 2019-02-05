BBP'nin Nurdağı adayı Dilek oldu

Eski Sakçagözü Belediye Başkanı Hasan Dilek, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi tarafından Gaziantep'in Nurdağı İlçe Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

BBP Gaziantep İl Başkanı Metin Demirçubuk, MYK eski Üyesi ve BBP eski İl Başkanı İhsan Kaya ve İl Başkan Yardımcısı Mustafa Taşar'ın da aralarında bulunduğu kalabalık bir heyetle birlikte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile makamında yaptığı görüşme sonunda adaylığı kesinleşen Hasan Dilek, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisinden aday olmaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Üç Liderin kurduğu Cumhur İttifakının ruhuna sadık olduklarını ifade eden Dilek, Nurdağı'nda, farklılıkları ve zengin kültür mozaiği ile bir arada yaşama kültürünü tesis edeceğini, hangi etnik kökene,hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, ilçenin kırsal mahalleri ile ilçe merkezi olmak üzere tüm kesimlerin hizmetinde olacağını ifade etti.