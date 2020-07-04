Bebe bisküvisi kutusundan 15 kilo eroin çıktı

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda bisküvi kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren narkotik polisleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken evde arama yapan ekipler bebe bisküvisi kutularına gizlenmiş 6 kilo 460 gram metamfetamin ile 15 kilo 400 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.