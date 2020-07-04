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Bebe bisküvisi kutusundan 15 kilo eroin çıktı

Gaziantep’te bir eve düzenlenen operasyonda bisküvi kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda bisküvi kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren narkotik polisleri eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken evde arama yapan ekipler bebe bisküvisi kutularına gizlenmiş 6 kilo 460 gram metamfetamin ile 15 kilo 400 gram eroin ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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