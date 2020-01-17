“Bebeklerinizin minik parmaklarına dikkatli bakın”

Dr. Mustafa Işık, bebeklerde tetik parmak hastalığına dikkat çekerek, hastalığın erken teşhisi için ailelerin dikkatinin önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Mustafa Işık, baş parmağın takılı kalması ile kendini belli eden tetik parmak hastalığının bebeklerde ailelerin dikkati sayesinde erken teşhis edilebildiğini söyledi.

Bebeklerde tetik parmak hastalığının doğumsal bir deformite olmadığını çoğunlukla ilk iki yaş içinde meydana geldiğini dile getiren Doç. Dr. Işık, “Parmaklarımızı kıvırmamızı sağlayan tendonlar bulunmaktadır. Bu tendonlar kasların uzantısı olarak parmak kemiklerimize yapışır ve hareketi sağlar. Tendonların düzgün durmasını sağlayan, kıvrılmasını engelleyen bağlar bulunmaktadır. Hasar gören tendonda kalınlaşma oluşur ve kayma hareketi bozulur. Bununla birlikte kalınlaşmış tendon hareketini üzerindeki bağ engellemeye başlar. Böylece parmak kıvrılır ancak açılırken geri kayamadığı için hareket edemez. Tetik parmak, bir diğer adıyla Tenosinovit Stenosing dediğimiz bu olay, parmakların hareket sırasında kasılması ya da kilitlenmesi halidir. En çok başparmak ve ikinci sıklıkta yüzük parmakta ortaya çıksa da, tüm parmaklarda da görülebilir. Kilitlenen parmağı eski haline getirmek oldukça zordur ve hastada ağrıya neden olur” dedi.

Doğumda tanı konulamayan tetik parmak sorununun genel olarak çocuğun elini kullanmaya başladığı 1 yıldan sonra fark edildiğini ifade eden Doç.Dr. Işık, “Tetik parmak nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın erken teşhisi için ailelerin dikkati önemli. Eğer parmak uzun süreli takılı kalırsa eklemde deformiteye yol açar. Tetik parmak tedavisinde atelleme, fizik tedavi, nodül içine ilaç enjeksiyonu gibi ameliyatsız teknikler denenebilir. Eğer hareketlerde iyiye gidiş söz konusu ise 1.5 yaşına kadar beklenebilir fakat başarı şansı %10 civarındadır. Erken dönemde cerrahi olarak tendonun kalınlaşmış bölümünde küçük kesi yapılarak gevşetme yapılmak suretiyle tedavi kalıcı olarak gerçekleştirilir” diye konuştu.

Tetik parmak cerrahisi sonrasında basit yara bakımının yeterli olacağını belirten Dr. Mustafa Işık, parmak hareketlerinin desteklenmesi için bir süre fizik tedavi uygulanmasının da yararlı olabileceğini söyledi.