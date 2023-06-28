Bekçiler asayiş uygulaması yaptı

Gaziantep'in Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 208 kişi sorgulandı.

Gaziantep'te halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışan Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu.

208 kişi sorgulandı

Ekipler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alarak şüpheli araçları durdurup sorgulama yaptı. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da kontrol edildi. Yapılan uygulamada 208 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılırken 18 araç kontrol edildi.

Gerçekleştirilen uygulamada aranan 1 şüpheli şahıs hakkında da gerekli yasal işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.