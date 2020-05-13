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Bekçilerden hırsıza suçüstü baskın

Gaziantep’te bir evden gelen sesler üzerine araştırma yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri hırsızı suçüstü yakaladı.

Gaziantep'te bir evden gelen sesler üzerine araştırma yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri hırsızı suçüstü yakaladı.


Olay Şehitkamil ilçe Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle arasında devriye atan Çarşı ve Mahalle bekçileri bir evden ses geldiğini fark etti. Sesleri araştırmaya başlayan bekçiler eve giren hırsızı suçüstü yakaladı. Hırsızın üzerinde yapılan aramada evden çalınan malzeme ve paralar ele geçirildi.


Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

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