(bekleyecek...) Güneydoğu'nun tahıl ambarında kar sevinci

Güneydoğu'nun tahıl ambarı Gaziantep'in Araban ilçesine 2023 yılının ilk kar yağışı gerçekleşti. İlçede 2 gündür aralıklar yağan kar nedeniyle kuraklık korkusu yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı, Araban Ovası'nda yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan tahıl ürünlerinin yetiştiren çiftçinin kuraklık korkusunu ortadan kaldırdı. İlçe merkezi ve kırsalının yanı sıra Araban Ovası'nı beyaza bürüdüğü yağışlarla çiftçilerin de umutları yeşerdi. arazilerde inceleme yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Kar berekettir, bu yıl kış mevsiminde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde geçmesi üreticilerimizi endişelendiriyordu. Çok şükür ilçe merkezi ve kırsalında iki gün boyunca aralıklarla umutla beklediğimiz yoğun kar yağışı geldi. Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan onlarca tarım ürünü yetiştiricileri için bu yağışlar umut oldu. bu yağışlar çiftçilerimizin kuraklık endişesini yok etti" şeklinde konuştu.