Bel fıtığı kısmi felce neden olabilir

Dr. Batuhan Güneş, bel fıtığının kısmi felce neden olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Operatör Doktor Batuhan Güneş, yakın zamanda bir hastanın bel fıtığı nedeniyle kısmi felç geçirdiğini söyleyerek, hastanın yapılan muayenesinde bel fıtığının tespit edildiğini kaydetti. Batuhan Güneş, bel fıtığı tamamen alınan hastanın 4 saat sonra yürümeye başladığını vurgulayarak, "Bel fıtığı belli bir süre sonra felce dönüşebilir. Bel fıtığında geç kalmaya bağlı olarak bacakta güçsüzlük gelişebilir. Bacağa vuran bel ağrısı, bacakta uyuşma, belde ağrı gibi şikayetler hafife alınmamalıdır. Daha büyük sorunlar ortaya çıkmadan ilgili hekimle görüşerek bel fıtığı tedavisinin yaptırılmasını öneriyorum” diye konuştu

Güneş, ismini açıklamadığı ve bel fıtığı nedeniyle kısmi felç geçiren kadın hasta ve tedavisi ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Gaziantep'te 7 yıl önce geçirdiği travma sonrası omurga vidalama işlemi yapılan hasta idrar yapma sorunu yaşıyordu. Aralıklarla ağrı şikayeti gelişen hasta geçtiğimiz ay, sezaryen doğum sırasında her iki bacağında şiddetli ağrı ve sağ ayağında kısmi felç yaşadı.Yaptığımız muayenede hastada L4-5 seviyesinde bel fıtığı tespit edildi. Hastanın felci ve ağrı yoğunluğu nedeniyle acil cerrahi kararı alınarak, fıtık tamamen çıkarıldı. Tlif adı verilen materyal bu bölgeye vidalanarak, hastalığın nüksetmesi önlendi. Ayrıca ameliyat ile hastanın 7 yıl önce konulan tüm vidalarını, artık ihtiyacı olmayacağından çıkardık. Hastamız şuanda çok iyi durumda" diye konuştu.