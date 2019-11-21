İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkanı Doğan İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın taziyesine katıldı

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, çöken iskelenin altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Korkut Küçükcan’ın taziyesine katıldı.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, çöken iskelenin altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Korkut Küçükcan'ın taziyesine katıldı.


Gaziantep'in Karkamış İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan ile CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat, geçtiğimiz günlerde cami iskelesinin çökmesiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mühendis Korkut Küçükcan'ın taziye katıldı. Doğan ve Polat, İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın ailesine başsağlığı diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.