Belediye Başkanı Doğan İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın taziyesine katıldı

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, çöken iskelenin altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Korkut Küçükcan’ın taziyesine katıldı.
Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, çöken iskelenin altında kalarak hayatını kaybeden mühendis Korkut Küçükcan'ın taziyesine katıldı.
Gaziantep'in Karkamış İlçe Belediye Başkanı Ali Doğan ile CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat, geçtiğimiz günlerde cami iskelesinin çökmesiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Mühendis Korkut Küçükcan'ın taziye katıldı. Doğan ve Polat, İnşaat Mühendisi Küçükcan'ın ailesine başsağlığı diledi.