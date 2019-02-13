Belediye Başkanı Fadıloğlu, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

Her gönülde yer edinmek için ilçe genelinde gün boyu ziyaretler yaparak vatandaşla birebir iletişim kuran Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, güne kentteki medya kuruluşlarını ziyaret ederek başladı. Daha sonra fabrika işçileriyle bir araya gelen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sonrasında ise Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren aile merkezinde eğitim gören kadınları ziyaret etti. Alleben Yüzme Havuzları Aile Birliği temsilcileri ile Türkiye Şampiyonasında Gaziantep'i temsil eden sporcuların velileriyle buluşan Başkan Fadıloğlu, sohbet ortamında samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Farklı mahallelere taziye ziyaretleri yapan Başkan Fadıloğlu, günü aile ziyaretleri yaparak tamamladı.