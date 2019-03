Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 8 Mart mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mesajında kadının anne, kardeş, eş, olmanın yanı sıra, çocukları, gelecek nesilleri yetiştiren toplumun mimarı olduğunu belirtti. Özverili ve yapıcı kişilikleriyle elinin değdiği her şeyi güzelleştiren kadınların aynı zamanda manevi değerlerin taşıyıcısı ve koruyucusu olduğuna da dikkat çeken Şahin, kadınların, insanlığın gelişmesinde önemli bir yeri olan ailede, toplum içerisinde, çalışma hayatında, kısacası yaşamın her alanında çok önemli bir rol üstlendiklerini kaydetti. Fatma Şahin'in mesajında, "Güçlü toplumların ancak ve ancak güçlü kadınlardan oluşacağının bilincinde olarak kadınlarımızı güçlendirerek toplumsal hayata ve ekonomimize kazandırmak için elimizden geleni yapmalıyız. ‘Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyen Gazi Mustafa Kemal, gerçekleştirdiği devrimlerle Türk kadının layık olduğu haklara kavuşmasını sağlamıştır. Çağdaş Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte Türk kadını, eğitimden çalışma hayatına, bürokrasiden siyasete, spordan sanata kadar her alanda önemli bir rol üstlenmiştir. Bağımsızlık mücadelesini kadınların desteğiyle kazanan ülkemizin, bugünü de, geleceği de, kadınlarımızın emek ve mücadelesiyle şekillenmektedir. Türkiye'nin ekonomik kalkınması 2023 ve 2071 hedefleri ile dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefinin sadece erkekler tarafından değil, kadınların da erkeklerle birlikte gösterecekleri çaba ve sağlayacağı katma değerle ancak gerçekleştirilebilecek. Toplumun mimarı olan en kıymetli hazine kadınlarımızdır. Çünkü kadın geleceği inşa eder. Bu yüzden kadının toplumdaki öneminin bilincinde olarak hak ve özgürlüklerini benimseyerek, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Varlıklarıyla yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu güzel bir dünya kurabilme dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" denildi.