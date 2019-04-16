Belediye Başkanı Fatma Şahin'den teşekkür ziyaretleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından sahaya indi, vatandaşlara seçimde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti

Nurtepe Mahallesi Sosyal Tesisi'ne gelen Şahin, mahallenin eski muhtarı Cuma Ferik'le yeni muhtarı Ahmet Altın'la görüştü, mahallenin sorunlarını dinledi. Yuşa Peygamber Cami ve Kız Kur'an Kursu'na uğrayan başkan, buradaki eksikliklere baktı. Mete Uygun İlköğretim Okulu'na geçen Başkan Fatma Şahin, öğretmenlerle konuştu, öğretmenlere fırsat eşitliği ve sürdürülebilir başarı için her türlü desteği vereceklerinin sözünü verdi. GASMEK kurslarıyla ekonomik durumu olmayanlara eğitim verdiklerini hatırlatan Şahin, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarından istifade eden öğrencilerin yüzde 85'inin üniversite yerleştirme sınavında başarı yakaladıklarını söyledi. Nurtepe'den Aydıntepe Mahallesi'ne geçen Başkan Fatma Şahin, mahallede bulunan sosyal tesiste vatandaşlarla buluştu, yeni seçilen Aydıntepe Mahallesi Muhtarı Cengiz Tuncel'e çalışmalarında başarı diledi. Kâtip Hoca Caddesi esnaflarıyla hasbihal eden başkan Şahin, okuldan çıkan öğrencilere dürüm ısmarladı. Gastronomi eğitimi almak üzere Gaziantep'e gelen Nevşehir Hacıbektaşı Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle görüştü. Öğrenciler başkana başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti. Cadde esnaflarından Murat Ali Çiloğlu, “Başkan hanım bizlerin halini hatırını sordu. Allah kendisinden razı olsun. Mahalle olarak kendisine destek verdik. Bizlere verdiği vaatleri yerine getirecektir. Bizim tek umudumuz; daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir Gaziantep, daha iyi bir Şehitkâmil, daha iyi bir Büyükşehir'dir. Her şey çok iyi olacak” dedi. Recep Yılmaz da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep için çok çalıştığını belirterek, “Gaziantep daha iyi olacak bundan eminim, başkanıma güveniyorum. Başkan Şahin'den daha iyisi olmaz. Başkanımızın hayata geçireceğini söylediği projeler uygulanacaktır, Düzbağ içme suyu projesi kapsamında su fiyatlarında yüzde 27 indirim oldu. Şehir içinde otopark sorununa çözüm üretilirse çok daha iyi olacak. Sokaklara daha fazla park yapılırsa şehrimiz güzelleşecek” diye konuştu.