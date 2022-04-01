Belediye Başkanı Hasan Doğru'dan Ramazan ayı mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan ayı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında ''Mübarek Ramazan-ı Şerif'i karşılamanın sevinci içerisindeyiz. Rabbim cumamızı mübarek, Ramazan'ımızı hayırlı ve bereketli eylesin. Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına Arabanlı hemşehrilerim ile birlikte bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Başkan Doğru mesajının devamında ''Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip ‘yardımlaşma' ve ‘paylaşma' konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Ramazan paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevi atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Hadis-i Şerif'inin rehberliğinde, elimizden geldiği kadar, çevreye karşı duyarlı olmalı, aç olanı doyurmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. Yoksul kardeşlerimizin yaralarını sarmak zengin fakir, genç yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, milletimizin birliğini daha da güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Arabanlı hemşehrilerimin Ramazan-ı Şerif'ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın Rusya-Ukrayna savaşının sonlanmasına, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum'' ifadelerine yer verdi.