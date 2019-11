Belediye Başkanı Kılıç'tan Öğretmenler Günü kutlaması

Öğretmenlerin toplumun temel taşları olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında öğretmenin kainatın yaratılmasına vesile olan insanları eğitmek ve öğretmekle görevlendirilmiş mukaddes bir meslektir olduğunu vurgulayarak, "Yüreği vatan aşkı ile çarpan geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayatlarını şekillendiren, toplumumuzu inşa eden birer mimar olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ülkemizin kalkınmasına emek veren bu yolda bir lokomotif görevi üstlenen ülkemizin her köşesinde yorulmadan gocunmadan göğüslerini gere gere her koşulda görevlerini yerine getiren bu uğurda canından cananından vazgeçen başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini saygı ve minnetle yad ediyorum. Öğretmenlerimiz bu memleketin temel taşlarıdır. Öğretmenlik kainatın yaratılmasına vesile olan insanları eğitmek ve öğretmekle görevlendirilmiş mukaddes bir meslektir. Oğuzeli Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar imkanlarımızı eğitim ve öğretim kurumlarına tahsis etmeye önem ve özen gösteriyoruz. Bu desteğimiz ve katkımız hiçbir zaman eksilmeden devam edecek. Ben şuna inanıyorum bir memleketin kalkınması ve gelişmişliği orada yaşayan insanların niteliği ile orantılıdır. Nitelikli insanları arttırmak tamamen okul ve eğiticilerimize bağlıdır. Onların sosyal imkanlarını arttırmakla, fiziki ortamlarını güzelleştirmekle olur. Onun için eğitime yapılan yatırımların ülkeye yapılan en önemli yatırımlar olduğuna inanan birisiyim. Bir ülkenin kalkınması tamamen eğitim sistemine bağlıdır. Bizlerde bunun bilinci ile bize emanet edilen imkanları olabildiğince ilçemizin daha kaliteli olması için öğrencilerimizin daha nitelikli yetişmesi için elimizden gelen her şeyi bu zamana kadar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.