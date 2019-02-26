Belediye Başkanı Tahmazoğlu işçilerle buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Organize Sanayide faaliyet gösteren Lodos Carpet'i meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte ziyaret ederek işçilere çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Şahinbey'i projeleriyle çağ atlatan Başkan Tahmazoğlu yeni dönemde de önemli projelere imza atacağının müjdesini verdi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarımız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirterek, “İki dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Görev süremiz boyunca yaşam standartlarını yükselten çalışmalara öncelik verdik. Vatandaşlarımıza uygun ödeme koşullarında konutlar yaptık. Bu konuda herkesin ev sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Bir taraftan da ilçemizde ki kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Özdemirbey Caddesini 2 şeritli yoldan 6 şeritte çıkardık. Kilis yolundan, hava alanı yoluna uzanan 12 km Yeşilvadi Bulvarını vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak adına hizmete açtık. Eski garajlardaki tamircileri çıkararak Şahinbey Sanayi Sitesini yaptık. Böylelikle esnafımızı 10 yıl boyunca uygun şartlarda iş yeri sahibi yaptık. Eski garajları da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkarak İnöünü Caddesi'ne alternatif 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar açıyoruz. Bu yolun hizmete girmesiyle birlikte İnönü Caddesi ve Doğum evi kavşağındaki yolun trafiği ciddi bir şekilde rahatlayacak” dedi.

"Yaşam kalitesini arttırdık"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, birçok projeyle insan yaşamına dokunduklarını belirterek, “Bunların yanı sıra Şahinbey İlçemize bugüne kadar 606 park yaptık. Bunlardan bir tanesi 1.700.000 m2 alan üzerine kurulu Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkımız. Ayrıca 189 tane sosyal tesis yaptık. Bu tesislerin içerisinde çeşitli kurslar, ana sınıfları ve spor salonlarımız bulunuyor. Bunların dışında restorasyon çalışmaları yaptık. Harabe durumundaki tarihi mekanlarda yaptığımız çalışmalar sonrasında bu mekanları günümüze kazandırdık. Şehreküstü bölgesinde 12 km'lik sokak sağlıklaştırma çalışması yaptık. Yine Şehreküstü bölgesinde Şıh Meydanı'nı yaptık ve burada her yıl Ramazan Ayı'nda her gün 4.000 kişiye iftar veriyoruz. Hoş Geldin Bebek Projemizle 100.000'den fazla bebeği evinde ziyaret ettik. Evlilik Okulumuzda evlenecek çiftlere eğitim veriyoruz. Düğün hediyesi olarak ta otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Aynı zamanda eğitime katılan ve yeni evlenecek çiftlerimiz arasından kurayla bir çiftimizi Umreye gönderiyoruz. Bunların yanı sıra 360 öğrencimizi Umreye götürdük. Ayrıca 7.000 aileye Sosyal Marketimizden yardımcı oluyoruz. 1.200'e yakın yetim ailemize destek oluyoruz. 79.000 öğrencimizi Çanakkale savaşında şehit düşen ecdadıyla buluşturduk. Daha bir çok projeyle vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.