Belediye Başkanı Tahmazoğlu, kar küredi

Gaziantep'te son dönemlerin en etkili kar yağışının yaşandığı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karla etkin mücadele amacıyla kriz masası oluşturuldu. Kriz masasına bizzat başkanlık yapan Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde ise ekiplerle birlikte kar küredi.

Hafta sonu yağan yoğun kar yağışının ardından Şahinbey Belediyesi tuzlama, yol açma araçları ve temizleme ekipleri anında ve etkin bir şekilde karla mücadele edilebilmesi amacıyla kriz masası oluşturuldu. Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri ilçenin ana arterlerinde şehir içi trafiğinin sorunsuz bir şekilde akışını sürdürmesi için buzlanmaya karşı solüsyon ve tuz serpme çalışmaları yürüttü.

Başkan da ekiplerle birlikte çalıştı

Kriz masasına başkanlık yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gece boyunca uyumadı. Kriz masasından çalışmaları gece yarısına kadar takip eden Başkan Tahmazoğlu, haritadan ise çalışmaları takip etti. İlerleyen saatlerde ise çalışanlarla birlikte olan Tahmazoğlu, iş makinesine çıkarak, kar küredi.

Mehmet Tahmazoğlu, çalışmalarla ilgili ise bilgiler vererek, gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Başkan Tahmazoğlu, "Uzun süredir Gaziantep'e kar yağışını bekliyorduk. Hafta sonu da yılın ilk karı yağdı. Şahinbey Belediyesi olarak kar yağışına karşı tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Şahinbey İlçemizdeki ana caddelerimize solüsyon dökerek buzlanmayı ve kar tutmasını engelledik. Kar yağışıyla birlikte 13 bıçaklı, 2 tane tuzlama aracı, 6 tane greyder, 20 tane kamyon, 18 tane loder, 1 tane solüsyon aracı olmak üzere 60 aracımızla kar yağışlarına karşı tedbirlerimizi aldık ve sahada konuşlandık. Beklediğimiz kadar bir kar yağışı olmadı. Ancak ekiplerimiz göreve hazır bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Salı (bugün) günü kar yağışı bekleniyor. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek için hazırlıklarımız yaptık” dedi.

Şoförlere uyarı

Başkan Tahmazoğlu, araç kullanan sürücülere de uyarıda bulunarak, "Karlı havalarda mutlaka kar lastiği takarak yollara çıkılması ve kar lastiği olmayanlarında zincir takması gerekiyor. Şoförlerimizin ayrıca trafik kurallarına uymasını istiyoruz. Can ve mal kaybının olmaması açısından bunlar önemli. Bir vatandaşımızın canı bizler için büyük önem arz ediyor. İnşallah kazasız belasız bir kış geçiririz” diye konuştu.