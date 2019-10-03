Belediye Başkanı Tahmazoğlu yaya geçidi nöbetinde

Başta okullar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla tüm İllerde "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Lisesi önündeki kavşakta öğrencilerle birlikte otobüsteki vatandaşlara ve araç şoförlerine çikolata ikram edip broşür dağıtarak yayalara öncelik tanımalarını istedi.

"Kaldırımlar ve yaya geçitleri yayalarımızın"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şoförlere dönük bilinçlendirme çalışması yapıldığını belirterek, “Öncelikle İçişleri Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildi. Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz sloganıyla Başkarakol kavşağında yayalara ve şoförlere dönük bilinçlendirme çalışması yaparak onlara broşürler dağıttık. Kaldırımlar ve yaya geçitleri yayalarımızın. Özellikle sürücülerimizin araç kullanmadıkları zaman bir yaya olduğunu düşünerek, yayalara öncelik vermesini, geçiş hakkı tanımasını, can güvenliği açısından hatırlatıyoruz. Buna uyan şoförlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu bilinçlendirme çalışması tüm Türkiye'de aynı anda yapıldı. Biz de trafik polislerimiz, Gaziantep Lisesi öğrencilerimizle birlikte bu etkinliğe katıldık. İnşallah hiçbir trafik kazasının olmadığı herkesin güvenle seyahat ettiği bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.