Belediye başkanlarından Anneler Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladıkları mesaj ile Anneler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, "Bir insanın en derinine işleyen nakıştır, anne! Seslenişlerin en güzelidir. Seslenme imkânımız olmadığında yüreğimizde attığımız çığlığın sakinleştiricisidir. Ruhumuzun derinliklerinde bulduğumuz huzurdur. Annelik bizim geleneğimizde ilahi merhametin yeryüzündeki tecellisidir. Annelerimiz, yaşam şartlarını bizlere öğreten, deneyim kazanmamızı sağlayan, bizleri geleceğe hazırlayandır. Çocukları söz konusu olduğunda hiçbir zorluktan kaçınmayan, onların mutluluğu için çaba sarf eden ve en iyi şekilde yetişmesi için hayatları boyunca mücadele eden annelerimiz ailenin temel direğidir. Asrın felaketiyle çok acılar yaşadık. Nice evladımız annesiz, nice annemiz evlatsız kaldı. Yandık, kavrulduk, yerine koyacağımız kıymetlilerimizi kaybettik. O zor günlerde sahada gördüğüm fedakar annelerimiz, her şartta en iyisi için yılmadan yorulmadan mücadele ediyorlardı. Aile fertlerini bir arada tutarak, hayata tutunmalarını sağlamaya devam ediyorlardı. ‘Cennet anaların ayakları altındadır' sözü çerçevesinde kendilerini baş tacı kabul ettiğimiz annelerimiz, bizler için berekettir, duadır, ilk öğretmendir. Annelik sadece, bir çocuğu dünyaya getirmekten ibaret değildir. Anne, insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü bir annelik vardır. Güçlü Türkiye'nin ardında güçlü anneler vardır. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren annelerimiz, şefkatin, merhametin, fedakarlığın timsalidir. Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, anne adaylarımızın ve yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, ‘vatan sağ olsun' diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakâr analarının da ellerinden öpüyor ve Anneler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, dünyada anne sevgisinin yerine konulabilecek başka bir değer olmadığını vurguladığı mesajında, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler Günü'nde değil, yılın her gününde, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Annelik, başka hiçbir duyguyla karşılaştırılamayacak kadar çok yüce ve karşılık beklemeden verilen tek sevgi kaynağıdır. Fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimize ne kadar hizmet edersek edelim gönül borcumuzu ödeyemeyiz. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, fedakârlık ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren her biri sevgi sembolü annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun mesajında ise, "Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, dinimizin anneye ‘Öf' bile demeyi yasakladığını her zaman hatırlayarak gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Annelerimiz, hayata gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren sevgisi, şefkati ve merhameti ile bizleri kuşatan en değerli varlıklarımızdır. Annelerimiz; sonsuz sevginin, engin hoşgörünün ve karşılıksız iyiliğin en içten, en masum ve en samimi şekilde tezahür ettiği baş tacımızdır. Toplumumuzun en temel yapı taşını aileler, ailelerin temellerini de anneler oluşturmaktadır. Bu nedenle gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük sorumluluğu annelerimiz üstlenmektedir. Bizlere sevgiyi, saygıyı, merhameti ve fedakârlığı aşılayan annelerimiz, bizlerin vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak yetişmesinde yol göstermekte, toplumun şekillenmesinde ve bizi bir arada tutan değerlerin hayat bulmasında ve yaşatılmasında kilit rol oynamaktadır. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez. Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru ve yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir. Peygamber Efendimiz, “Cennet, Anaların Ayakları Altındadır.” Hadis-i Şerifi ile cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış ve böylelikle de yüce dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev ise annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, dinimizin anneye ‘Öf' bile demeyi yasakladığını her zaman hatırlayarak gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Her şeyden önce vatanımız için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakâr annelerine bugün vesilesiyle şükranlarımı arz ediyorum. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş tüm anneleri, rahmetle ve minnetle yad ediyorum" denildi.