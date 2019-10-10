Belediye personeli artık işaret diliyle konuşacak

Büyükşehir, işitme engellilerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amaçlanacak eğitimde işitme engellilere 750 çalışanıyla destek olacak.

“Engelsiz Dostu Kent” sloganına uygun çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, günlük hayatta toplu taşıma aracıyla bir yerden bir yere gitmek isteyen işitme engellilerle iletişimi sağlayabilmek için çalışanlarına işaret dili eğitimi vermeye başladı. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak isteyen büyükşehir, normal şartlarda 3 aylık kurs sonunda öğretilen işaret dilini çalışanlarına 5 günlük hızlandırılmış eğitim verecek. Böylece engellilere daha hızlı, daha seri ve daha etkili bir yöntemle ulaşabilecek.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İşaret Dili Tercümanı Pınar İzci'nin gösterdiği işaret dili tekniklerini öğrenmenin mutluluğunu yaşayan çalışanlar ise, böylesi önemli bir eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Ulaşım AŞ (GAZİULAŞ) Tramvay Bakım İstasyonu Hizmet Binası'ndaki eğitime katılan ve tramvay durağında güvenlik görevlisi olan Şahin Kayhan, “Çalıştığım yerde günde ortalama 3 bin kişiyle irtibat kuruyoruz. Bu sayının içerisinde engelli vatandaşlarımız da var. Onlar da bizimle irtibata geçmek istiyor lakin biz anlayamıyoruz. Yönlendirmeye çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Belediyenin bu tür işitme engelliler için başlattığı çalışmayla kurs aldık bundan böyle onlara yardımcı olacağız. İlerleyen dönemlerde kursla birlikte daha iyi ve etkili iletişim sağlayacağız” dedi.

Gaziantep Kart İşlem Merkezi personellerinden Aziz Çelik ise, “Büyükşehir'in amir ve şeflerin sunmuş olduğu bu eğitim için çok mutluyuz. Tabii ki Gaziantep Kart personeli olarak gelen engelli vatandaşlarımızın bir kimlik çıkaracağı zaman iletişim kurmakta çok zorlanıyorduk. Soru sormada ve cevap almada sıkıntılar yaşıyorduk. İki gün önce gelen engelli vatandaşla aldığım eğitim sayesinde anlaşabildim. Sorununu o anda çözerek işlemini gerçekleştirdik. Bu bana farklı bir mutluluk ve heyecan verdi. Eğitimim tamamlandığında işaret dili sayesinde daha iyi yardımcı olacağım” ifadelerini kullandı.

GAZİULAŞ Otobüs Şoförü Hasan Karakuş da, “Durakta durduğumuz zaman engelli vatandaşımız gitmek istediği yeri bir şekilde anlatmaya çalışıyordu ama biz anlamıyorduk. Çoğu şoför arkadaşımızın başına geldi böyle durumlar. Verilen kurs çok faydalı. Ayrı bir dil gibi geliyor bize, sanki bir dil daha öğrendik. Evde aile bireyleriyle pratik yapıyoruz” diye konuştu.