Belediye personellerine immün plazma bağışı çağrısı

Ayrıca plazma tedavi ve klinik kullanım konularında katılımcılara bilgi verildi.

Korona virüs salgınının kısa sürede pandemiye dönüşerek tüm dünyayı tesiri altına alması gerek ulusal gerekse de bölgesel anlamda tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini gerekli kıldı. Bu kapsamda iyileşen hasta sayısının artışını sağlamak adına Büyükşehir Belediyesince Onat Kutlar Konferans Salonunda salgına karşı immün plazma tedavisinin yeri ve önemine dikkat geçilerek teknik bilgi verildi.

Programda, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk ile Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay'ın yanı sıra Gaziantep İl Müftüsü Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Kızılay Bölge Planlama Müdürü Mehmet Ali Özbek, Gaziantep Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Akıncı yer aldı. Sunumda, Covid-19 immün plazma tedarik ve klinik kullanım, immün plazma bağışı için gereken şartlar, bağışçılara ve ürüne uygulanacak işlemler ve bağış esnasında istenilen teknik formlar katılımcılar için detaylı bir şekilde sunumu yapılarak anlatıldı.

Kimler Covıd-19 immün plazma bağışında bulunabilir?

Gereken şartları taşıyan bağışçıların yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmeleri için gerekli sorgulamanın yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra 18-60 yaş arasındaki erkekler, kadınlarda ise ayrıca gebe kalmama, düşük yapmama ve kürtaj olmama şartı aranıyor. Diğer yandan daha önce kan transfüzyonu yapılmamış bağışçılar, Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler de immün plazma tedavisinde bağışçı olarak yer alabiliyor.

Öte yandan kişinin bağış yapabilmesi için klinik olarak iyileşmenin üzerinden en az 14 gün geçmesi, sürüntü örneklerinden çalışılmış en az 2 adet PCR test sonucu negatifliğinin olması gerekiyor. Bunun yanında klinik iyileşmenin üzerinden 28 gün geçti ise test negatifliği şartı aranmıyor. Son olarak bağışçı adaylarının ulusal mevzuata uygun olarak mikrobiyolojik tarama testlerinin negatif bir bulgulara sahip olması gerekiyor.

“Bağışın vücuda faydası var, zararı yok”

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, “Sizler salgının ardından ne mutlu ki sağlığınıza kavuştunuz. Hiçbir kayıp yaşamadan atlattınız. Bu hastalığa yakalanan arkadaşlarımızın şifa bulması en büyük temennimiz. Ancak yaklaşık yüzde 90 oranında tedaviye fayda sağlayan ek yöntemler bulunuyor. İmmün plazma tedavisi, çok önemli, hastalığı geçiren arkadaşlarımızın şartları uyması halinde kanlarında plazma ayrılarak alınıp plazmanın ardından kalan ürün tekrar kan veren arkadaşımıza iade ediliyor. Böylelikle kayıp yaşanmıyor. Bağışın vücuda faydası var, zararı yok. Bugün, burada tedavi yöntemi açısından bilgi vermek için bulunuyoruz” dedi.

İmmün plazma bağışı, aktif enfeksiyon hastalarına umut oluyor

Tedavi hakkında sunum yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, “Burada bulunan arkadaşlarımız, salgından gördükleri tedavilerle kurtuldu. Yeniden geçmiş olsun diyorum. Umarız iyileşen hasta sayısındaki artışımız devam eder. Sağlık Bakanlığınca hazırlanmış olan immün plazma tedavisine ilişkin kimler bağış yapabilir ya da kimler bu tedaviden faydalanabilir sorularını yanıtlayacağız. Geçtiğimiz günlerde immün plazma tedavisi için kan bağışı kampanyasını Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından başlatıldı. Kan bağışı kampanyası konusunda siz belediye personellerimizin salgını atlattıktan sonraki süreçte gerekli koşullarınız kan bağışına uygun olması halinde nasıl bir yol haritası çizebileceğinizi anlatmak için bir araya geldik. Salgını ortadan kaldırmak adına henüz bir aşı bulunmuş değil. Bu kapsamda pasif bağışıklık sistemi gündeme geldi. Bu tedavi yönteminde iyileşen hastaların kanında oluşan antikorlar tespit edilerek immün plazma bağışını yapıp aktif enfeksiyon geçiren vatandaşlar için tedavi olarak kullanımı amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Plazma vermek isteyen herkes bu bağışı gerçekleştiremiyor”

Herkesin immün plazma bağışı yapamayacağı ifade eden Kızılay Bölge Planlama Uzmanı Mehmet Ali Özbek, “bugün hocalarımında bahsettiği immün plazma bağışı 19-60 yaş arası erkekleri kapsarken kadınlarda da kürtaj ve doğum geçirmemiş olmak şartı aranıyor. Bununla beraber plazma bağışının alınabilmesi için bazı kriterler var. Bunlardan birisi kişinin e-nabız üzerinden pozitifliği olması gerekiyor. Bunun yanında kişinin eğer antikorları varsa boğaz ve burundan alınan sürüntüye gerek kalmadan o kişiden plazma alınabiliyor. Plazma vermek isteyen herkes bu bağışı gerçekleştiremiyor. Bağış sürecinin tamamlanması için kişinin klinik iyileşmesinin üzerinden 14 gün geçmesi gerekiyor. Ama bu kişinin hastanede bir pozitif ve bir negatif testi bulunuyorsa süreç tamamlanır” diye konuştu.