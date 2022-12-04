Belediyeden hediye yağmuru

Şahinbey İlçesi'nde yapılan hizmetler hakkında sosyal medya üzerinden sorular soran Şahinbey Belediyesi doğru cevap veren ve kurayla isimleri belirlenen vatandaşlara 73 adet bisiklet, 5 adet tablet hediye edildi.

"Daha iyi bir Şahinbey için çalışıyoruz"

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey çok büyük bir ilçe ve her geçen günde büyüyüp gelişiyor. Vatandaşımızın işlerini kolaylaştıran ve yaşamlarına dokunan çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 10 bin 288 evin kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirip, yeni evler ve yollar yaptık. Dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapabilmek için 5 bin den fazla konut yaparak kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağladık. Bu dünyada herkesin bir ev sahibi olmasını istiyoruz ve bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra 642 park yaparak yeşil alan miktarını arttırdık. Bunların dışında tarıma ve eğitime de destekler veriyoruz. Şuana kadar 44 bin bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl bu rakamı 60 bine çıkaracağız. Akkent Mahallemize Gaziantep'e yakışır Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesini yapıyoruz. Kütüphanemiz 24 saat açık olup tüm kitaplara çok rahat bir şekilde erişim sağlanabilecek. Kütüphanemiz 3 bin 500 öğrencimiz aynı anda ders çalışabilecek. Ayrıca tünel projemizin de startını verdik. Önümüzdeki yıl onu da hizmete açmayı hedefliyoruz. Vatandaşımızın ve ilçemizin ihtiyacı olan her şeyi el birliği ile yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.