Belediyeden ücretsiz tiyatro eğitimi

Düzenlediği kurslarla her yaştan vatandaşı kültür, sanat aktiviteleri ve sporla buluşturan Şahinbey Belediyesi, 3 farklı yaş kategorisinde tiyatro kursu açtı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro eğitimleri 6 ay süreyle ücretsiz olarak veriliyor. 6 aylık eğitim boyunca çok sayıda genç kursiyer tiyatro sanatının inceliklerini Şahinbey Belediyesi'nin tecrübeli eğitmenlerinden öğrenecek.

Kursiyerlere drama eğitimi, tiyatronun genel yapısı, teorik bilgiler, beden dilini etkin kullanma, jest mimik çalışmaları, pandomim, karakter çalışmaları, canlandırma, sahne üzeri uygulamalı eğitimler ve eğitici oyun çalışmaları gibi konularda da eğitimler verilecek.

“Şehrimizden önemli sanatçılar yetişecektir”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak sanata ve spora önem verdiklerini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak kentimizi eğitimin, kültürün, sanatın, sporun merkezi haline getirmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezimizde başlayan tiyatro kurslarımız ile her yaştan hemşehrimizi kültürel ve sanatsal aktivitelere yönlendirerek yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Ücretsiz olarak düzenlediğimiz tiyatro kurslarımız 3 farklı yaş kategorisinde oluşuyor. 6 ay verilecek eğitimler sonrasında Gaziantep'imizden önemli sanatçıların çıkacağına inanıyorum” dedi.