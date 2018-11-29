Bem-Bir-Sen'den, Başkan Şahin'e ziyaret

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Gaziantep şube yöneticileri, Başkan Fatma Şahin'i makamında ziyaret ederek, adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sendika üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, kenti hep birlikte yöneteceklerini ifade etti. Şahin, şehrin kalkınmasına, gelişmesine ve ilerlemesine yönelik tüm fikirlere açık olduğunu belirterek, sendikal çalışmaların önemine değindi. Memur üyelerinin taleplerini başkanla paylaşan Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Serkan Özatıcı ise, memurların yemek sorununun çözüm yollarını, görevde yükselme ve unvan değişiklik sınavlarının açılmasını istedi. Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Geneyik bölgesinde kurulacak olan Memur Kent çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunan Özatıcı, Başkan Şahin'e kentin gelişmesine dönük önemli çalışmalarından dolayı teşekkür etti, 31 Mart 2018 yerel seçimlerde başarı diledi.

Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Sekreteri Selim Arslan ve yönetim kurulu üyeleri de ziyarette hazır bulundu.