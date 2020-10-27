Benzin alan araçtan telefonu çaldı

Gaziantep'te bir benzin istasyonundan benzin alan vatandaşın gözü önünde araç içerisindeki telefonu çaldı. Olay sonrası güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüpheliyi tespit ederek yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Şehitkamil İçesinde bir benzin istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre benzin almak için aracından inen şahsın aracında unuttuğu telefonu çalan şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit ederek yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.