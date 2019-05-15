Beşinci Gaziantep kitap ve kültür günleri başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-26 Mayıs 2019 tarihlerinde bu yıl 5'incisi organize edilecek Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri'nde vatandaşlar 11.00-23.00 saatlerinde kitapla buluşacak. Yüzü aşkın yayın evi ve çok sayıda yazarın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na açılacak olan “Ramazan Kitapla Buluşuyor” ana temalı kitap günlerinde adeta kitap sokağı kurulacak.

Büyükşehir, bilginin, okumanın, araştırmanın ve kitabın gücüne inandı, yaptığı yeni parklara kitap kafeler açtı, gençleri kitaplarla buluşturdu. Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri'yle Ramazan boyunca yaptığı kültürel etkinlikler zincirine yeni bir halka daha ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 17 Mayıs 2019 Cuma Günü saat 11.00'da açacağı dini kitaplar fuarı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilecek.