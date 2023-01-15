Beton mikseri aracı altına aldı

Görüntülerde beton mikserinin bir aracı altına alması, motosiklet kazaları, yaya çarpma kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazalar dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son günlerde yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Meydana gelen feci kazaların görüntüleri, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Başkasından bekleme kurallara önce sen uy. Unutmayın trafikte güven, tüm vatandaşlarımızın kurallara dikkatle uyması ile mümkündür. Lütfen trafik kurallarına uyalım" notuyla paylaşıldı.

Görüntülere yansıyan feci kazalar arasında beton mikserinin bir aracı altına alması, yayaya çarpma kazaları, motosiklet kazaları ve ışık ihlalleri sonucu meydana gelen kazaların fazlalığı ise dikkat çekti.