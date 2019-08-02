Beyin Cerrahı Op. Dr. Demir Anka'da

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir de, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nin hekim kadrosuna dahil olarak hasta kabulüne başladı.

Modern tıp teknolojisi ve uzman kadrosuyla sadece yurtiçi değil yurtdışındaki hastaların tercih ettiği Gaziantep Özel Anka Hastanesi, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir, Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir, 1982 yılında Kırşehir'de doğdu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2006 yılında mezun olan Op. Dr. Demir, ihtisasını 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde yaptı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Van İpekyolu Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniği, Asan Medical Center Children's Hospital, University of Ulsan / Seul - Güney Kore'de görev yapan Op.Dr. Demir, ayrıca Asan Medical Center Children's Hospital, University of Ulsan / Seul- Güney Kore'de Çocuk Beyin Cerrahisi ve Gamma Knife Radyo cerrahisi eğitimi aldı.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşan Anka Hastanesi'nde; Cildiye ,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Göz Hastalıkları, Ağız ve Diş Sağlığı, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, Uyku Laboratuvarı röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.