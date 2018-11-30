Beyin ölümü gerçekleşen hasta 3 kişiye umut oldu

Gaziantep'te beyin kanaması geçirmesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen yaşlı adamın bağışlanan organları nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Gaziantep'te beyin kanaması geçiren 63 yaşındaki S.K, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede beyin ölümü gerçekleşen S.K' nın organları, yakınları tarafından bağışlandı. Bunun üzerine Özel Gaziantep Anka Hastanesi Direktörü Medikal Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yaşlı adamın, böbrekleri ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere alındı. Alınan organlardan böbrekler Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, karaciğeri ise de Adana Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Direktörü Medikal Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “63 yaşındaki hastanın, beyin kanaması nedeniyle getirildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organları bağışlamak istediğini belirtmesi üzerine adeta saniyelerle yarışarak, organların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için seferber olduk. Ölen kişinin böbrekleri ve karaciğerinin 3 kişiyi hayata bağlayacak olması sevindirici. Ailenin bu davranışı herkese örnek olmalı. Organ bağışı konusunda bilinç artmalı. Bağış bekleyen binlerce hasta var. Bu insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için organ bağışına ihtiyaç duyuyor. Onlara umut olabilmek için organ nakline evet demek gerek" diye konuştu.