Beynindeki tümörden Anka'da kurtuldu

Şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nde beyninde tümör olduğu tespit edilen 79 yaşındaki kadın hastanın beynindeki tümör, gerçekleştirilen başarılı operasyonla temizlendi.

Şanlıurfa'da yaşayan 79 yaşındaki Emine Kılıç, uzun süredir şiddetli baş ağrısının yanı sıra başında şişlik, sol kol ve bacağında güç kaybı gibi sağlık sorunları yaşıyordu. Başvurduğu hastanelerde sorununa çare bulunamayan Kılıç, son çare olarak ailesi tarafından Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne götürüldü Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir tarafından muayene edilen Kılıç'ın yapılan tetkikler sonucu beyninde tümör tespit edildi. Vakit kaybetmeden ameliyata alınan Kılıç'ın beynindeki yaklaşık 4x 5 cm büyüklüğündeki tümör 5 saat süren operasyonla temizlendi. Ameliyatın ardından ağrıları dinen ve kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Kılıç, sağlığına kavuşmasını sağlayan Op. Dr. İsmail Demir ile Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

Riskli olmasına rağmen başarıyla gerçekleştirilen operasyonla ilgili Op. Dr. İsmail Demir, şu bilgileri verdi:

“Hastamızın beyninin sağ tarafında iç kısımlara doğru uzanan, beyin zarı ve kafatası kemiğini de etkileyerek cilt altına doğru yayılım gösteren ve başında şişliğe neden olan bir beyin tümörü mevcuttu. Gerçekleştirdiğimiz operasyonla hastamızın beynindeki tümörü çıkardık. Beyin tümörünün olduğu bölgedeki kafatası kemiğinde de, tümöral yayılım olması nedeni ile ameliyat esnasında çıkarılan kemik parçası tekrar eski yerine konulmayarak o bölgeye yapay kemik yapıldı. Hastamızın ameliyat sonrası medikal tedavisi devam ediyor. Genel durumu iyi olan hastamızın tedavisini, ameliyatta çıkarılan tümör parçalarının patolojik sonucuna göre düzenleyeceğiz.”

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Demir toplumda beyin tümörü görülme oranının arttığına dikkat çekti. Beyin tümörünün, baş ağrısı, bulantı-kusma, bilinç değişiklikleri, kişilik-davranış değişiklikleri, görme bozukluğu, konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük, baş dönmesi, kulakta çınlama, işitme azlığı ve nöbet geçirme gibi belirtileri olduğunu belirten Op. Dr. Demir, bu şikâyetlerin kişiye rahatsızlık verici şekilde olduğu durumlarda mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

Beyin tümörlerinde erken teşhisin önemli olduğunu söyleyen Op. Dr. Demir, "Bu hastalıkta önemli olan erken teşhis ve tedavi. Beyin tümörü hayatın sonu değil. Günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde yetişmiş cerrahlar, hastalarına konforlu tedavi seçimleri sunabilmektedir" diye konuştu.