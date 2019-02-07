Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: “31 Mart'tan çok ümitliyim”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ‘Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli' programı kapsamında Gaziantep'te düzenlenen etkinliğe katıldı. Demircan, 31 Mart'tan çok ümitli olduğunu söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen ‘Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli' programı kapsamında Gaziantep'te AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, etkinliklerin seçim öncesi yeni bir heyecan oluşturmak amacıyla düzenlediğini belirterek, 31 Mart'tan çok ümitli olduğunu söyledi. Demircan,”Yerinden yönetim modeli çerçevesinde AK Parti olarak bütün şehirlerde bir heyecan oluşturmak üzere programlar düzenledi. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından siyasetçileri buluşturmayı hedefliyor. Biz de Beyoğlu'ndan önce Kilis'e ardından Gaziantep'e geldik. Belediyecilik konusunda Gaziantep bizin gururumuzdur” dedi.

“Gaziantep marka belediyeciliği önemli noktalara taşındı”

Program çerçevesinde Kilis'in ardından Gaziantep'e gelen Demircan, ”Gaziantep'teki ekip gerçekten Türkiye'de marka belediyeciliği çok önemli noktalara taşıdı. Seçim öncesi burası hedeflerin yenilenip tazelenmesi çerçevesinde buradayız. İnanıyoruz ki 31 Mart seçimlerinde Gaziantep yine sandıkları patlatacaktır” diye konuştu.

Öte yandan Belediye Başkanı Demircan Gaziantep'teki tüm adaylara başarılar diledi.