Bez bebek sanatçıları çalıştaydan memnun Kaldı

Sanatçılar çalıştayın çok verimliği geçtiğini kaydederek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi bahçesinde kurulan stantlarda sergilenen birbirinden farklı bez bebekler, renkli görüntülere sahne oldu. Çalıştayda, bez bebek sanatçıları hem sanatlarını öğretme fırsatı buldu hem de kültürlerini tanıttı.

Kültürel değerlerini gelecek nesillere tanıtımı ve aktarılması amacıyla el emeği bebeklerin yapıldığı çalıştaya katılan sanatçılar ilgiden dolayı memnun kaldı. Zonguldak'tan katılan bez bebek sanatçısı Perihan Uğurlu çalıştayın tanıtım için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Çalıştaydaki ortamı çok beğendim. İlk defa katılıyoruz. Daha öncesinde bilgilendirdik fakat gelip gördüğümüzde ne kadar içinin dolu olduğunu gördük. Burada bebeklerimizle ilimizin günlük erkek, kadın kıyafetlerini tanıttık. Diğer illerden ve ülkelerden gelenlerin kültürel öğelerini, geleneklerini öğrenme fırsatı buldum” ifadelerini kullandı. Kütahyalı sanatçı Şaziye İlgün ise, “Bez bebek sanatına, çocuk oyuncaklarıyla başladım. Daha sonra bez bebek yapmaya başladım. Kütahya'nın geleneksel kıyafetlerini bebeklerle minyatür haline getirdik. Çalıştaya davet edildiğimizden dolayı çok teşekkür ediyoruz her şey çok güzel. Hem Gaziantep'i hem de buradaki çalışmayı çok beğendim. Çalıştayın amacı ise gençlerimize bu sanatı sevdirmek ve güzel sanatlara ilgilerini artırmak. Bu konuda da çok ilgi görüyoruz” dedi. Rusya'yı temsilen gelen Lyana Küllüoğlu, Gaziantep'e hayranlık duyduğunu bildirerek, şunları söyledi:

“Gaziantep'e ikinci gelişim. Rusya'yı temsilen yöresel Rus bebekleri ve kıyafetlerinin yapımını anlatıyorum. Çalıştayda farklı bir coğrafyayı ve milleti temsil etmek ayrı bir renk oluşturdu. Geçen sene yoğun bir çalışma yapmıştık buradaki hanımlarla. Bu sene de beni ve çalışmalarımı görmeye tekrar geldiler. Çok hoşuma gitti bu durum. Çok güzel bir çalıştay geçiyor, dostluklar kurduk. Hayal ettiğimden farklı bambaşka bir şehir çıktı karşıma. Bu kadar güzel yerler, sıcakkanlı insanları beni çok şaşırttı."