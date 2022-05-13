Bez bebek ustaları Gaziantep'te buluştu

Uluslararası Ezogelin Yöresel Bebek Çalıştayı Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde başladı. 5 farklı ülkeden 20 bez bebek ustası sanatçının katıldığı çalıştayda dünyada ve Türkiye'de yapılan birbirinden farklı bez bebekler bir araya getirildi.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oyun ve Oyuncak Müzesi uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Şehrin kültürel değerlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Litvanya, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ardahan, Sivas, Antalya, Balıkesir ve Gaziantep'ten Ezogelin Halk Eğitim Merkezi, Nural Enver Taner Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü, Oğuzeli Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarından (GASMEK) 20 bez bebek sanatçısı katıldı. 12-15 Mayıs tarihlerinde devam edecek çalıştay boyunca müze bahçesindeki atölye çalışmalarında bölgelere has yöresel kumaşlar ve malzemeler kullanılarak elde edilen bez bebeklerin yapımı, bebek sanatçılarınca katılımcılara gösterilecek. Ayrıca 14 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'da kitre, dolgu, polimer, keçe, taş, damal ve hamurdan hazırlanan bez bebekler için sergi düzenlenecek.

Oyun ve Oyuncak Müzesi birim sorumlusu Aslıhan Yıkıcı dünyadaki ve Türkiye'deki bez bebekleri, Gaziantep halkına, şehirde bulunan usta öğreticilere ve öğrencilere tanıtmak olduğunu belirterek, “4 yıldır düzenlenen çalıştayımıza toplamda 6 ülkeden katılım sağlandı. Bu yıl da 4 farklı ülkeden katılımcılarımız bulunuyor. Bunlar Özbekistan, Kazakistan, Litvanya ve Türkmenistan. Bunun dışında Antalya, Sivas, Ardahan ve Balıkesir'den gelen misafirlerimiz var. Gaziantep'ten ise Ezogelin Halk Eğitim Merkezi, Oğuzeli Belediyesi burada bulunuyor. Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK birimi şu anda burada bulunuyor'' dedi. Çalıştaya şu ana kadar yoğun bir talep olduğunu ifade eden Aslıhan Yıkıcı, “Çalıştayın ilk ve ikinci günü workshoplarımız yapılıyor. Bunun yanı sıra herkesin yöresel ürünlerinin sergilendiği stantlarımızda bulunuyor. Cumartesi günü bir sergimiz olacak. Pazar günü de 4 yıldır çalıştaya gelen bebekler sergilenecek'' diye konuştu.

Usta eller hem tecrübelerini hem de hikayelerini anlattı

Özbekistan'dan gelen usta sanatçı Nadejda Kolesnikova, ziyaretçilerin beğenisine sunduğu bez bebekler hakkında bilgi vererek, çalıştay aracılığıyla görücüye çıkardığı ‘Kaynana' bez bebek eserinin hikayesinin verdiği mesajı dile getirdi. Türkmenistan'dan katılan bir diğer sanatçı Bahar Durdyyeva ise çalıştayın ilk gününden bu yana atölyeyi gezen ziyaretçilerin ilgisinin hazırladıkları bez bebeklere yoğun olduğunu belirterek, “Bu, çalıştaya ben ikinci kez katılıyorum. Pandemi öncesi de bu atölye çalışmalarında yer almıştım. Tekrar burada olmak benim için mutluluk verici” diye konuştu.