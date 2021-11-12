“Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Gaziantep'te başladı

İçişleri Bakanlığının “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Gaziantep'te de başladı. Vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Vali Davut Gül, kemerin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü belirtti.

İçişleri Bakanlığının tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığı “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Gaziantep'te de start aldı. Bir alışveriş merkezi önüne kurulan stantta kampanyaya ilişkin tanıtım programı düzenlendi. Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin katıldı. Program ilk olarak emniyet kemerinin kaza anındaki etkisini gösteren simülasyon aracının gösterisiyle başladı.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Vali Gül, emniyet kemerinin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 oranında düşürdüğünü belirterek, Gaziantep'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden emniyet kemeri denetiminin başladığını söyledi. Bakanlığın trafik kazalarını azaltmak ve olası ölüm ile yaralanmaları azaltmak için sürekli kampanya düzenlediğini aktaran Gül, “Bugün de ‘Bi Hareketine Bakar Hayat' kampanyası tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başladı. Bizler de emniyetimiz, jandarmamız ve kaymakamlarımızla beraber şehrimizin çeşitli yerlerinde yazılı broşür dağıtıyoruz. Çocukları bilinçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle kalabalık olduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Kaza olacaksa da emniyet kemeri takma yaralanmayı yüzde 60 oranında düşürüyor. Bundan dolayı bütün hemşerilerimden bu kurala uymalarını istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından cadde üzerine kurulan uygulama noktasında durdurulan araçları kontrol eden Gül, emniyet kemeri takan sürücü ve vatandaşlara teşekkür etti. Kemer takmayanlardan kemeri takmalarını rica eden Gül, vatandaşlara kemer takmanın önemini anlattı. Araçlarda bulunan çocuklara ise düdük hediye eden Gül, “Anne ve baba kemer takmadığında siz onları düdükle uyaracaksınız” dedi.

Trafik polisleri standı ziyaret eden öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatarak, kampanyaya ilişkin broşürler verdi.