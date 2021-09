Bıçaklı saldırıya uğrayan kadının kayınbabası iddiaları yalanladı

Gaziantep'te, boşanmak istediği eşi tarafından iki bacağı ile sağ kolundan bıçaklandığını iddia eden Tuğba Korkmaz'a kayınbabası Ahmet Yılmaz cevap verdi. İddiaların ardından oğlunun tutuklandığını söyleyen kayınbaba Ahmet Korkmaz, “Oğlumu bile isteye tuzağa çektiler, oğlum tutuklatmak için her şeyi yaptılar” dedi.

Olay, 5 Eylül Pazar günü Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşanmıştı. 32 yaşındaki Tuğba Korkmaz, boşanmak istediği eşi S.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradığını iddia etmiş ve iki bacağı ile sağ kolundan yaralandığını ifade etmişti. Yaşanan olayın ardından Tuğba Korkmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen kocası S.K. tutuklanmıştı. Tutuklanma olayı sonrası açıklama yapan S.K.'nın babası Ahmet Korkmaz ise oğluna tuzak kurulduğunu iddia ederek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

“Oğlum barışmak istedi kabul etmediler, torunlarıma şiddet uyguladılar”

Gelini Tuğba ile ailesinin oğluna tuzak kurduğunu ve bunun sonucunda oğlunun tutuklandığını belirten kayınbaba Ahmet Korkmaz, “Benim oğlum bir çok kez barışmak için gelinin yanına gitti ama bunlar bir türlü barışmadılar. Barışmak istemediler. Sonrasında olay günü oğlumun teyzesini aradı. Tuğba'nın çocuklara şiddet uyguladığını ve dışarı attığını söylüyor. Oğlum da bunun üzerine oraya gitti. Oraya gidince de aralarında bir münakaşa yaşanmış. Hatta onlar oğluma saldırmış. O da kendisini korumak amacıyla bir eylemde bulunmuş” dedi.

“Oğlum kendisini savunmak için bıçak savurmuş”

Bıçaklanma olayının nasıl yaşandığını da anlatan Ahmet Korkmaz, “Bıçaklanma olayında da oğlumu içeri çağırıyorlar. Oğluma saldırıyorlar. Oğlum da o esnada kendisini savunmak için masa üzerindeki meyve bıçağını alıyor ve savuruyor. Bıçak darbeleri de Tuğba'ya denk geliyor. Ben oğlum haklı demiyorum, onu yapmaması gerekirdi. Ben giderken de uyardım kendisini, çocuklarına zarar verdilerse polisi ara, haklıyken haksız duruma düşme dedim. O da polisi aramış ama polis gelene kadar da bu olaylar yaşanmış” ifadelerini kullandı.

“Oğlum tuzağa çekildi, lütfen oğlumu bırakın”

Oğlunun tuzağa çekildiğini de iddia eden Korkmaz, “Benim oğlum suçsuz demiyorum. Yapmaması gerekirdi ama tuzağa çektiler. Ben yetkililere sesleniyorum. Oğlum boş yere yatıyor. Lütfen benim çocuğumu bırakın. Ekranlara çıkmış ben dokuz aydır çocuklarıma bakıyorum diyor. Gece 12'de, 1'de, 3'te eve giderek çocuklara nasıl bakıyor. O saatlerde nerede, ne yapıyor acaba. Bunu açıklasın önce herkese. Benim oğlum bunlar yüzünden boş yere içeride yatıyor. Oğlumun suçu varsa yatsın ama her şey araştırılsın. Bu kadının telefon kayıtları incelensin. Her gün yüzlerce kişiyle telefonda konuşuyor. Kimlerle konuşuyor. Oğlumu cezaevine düşürmek için her türlü oyunu yaptılar. Fenomen olmak için her şeyi yaptı o kadın. Bu kadının bir yıllık telefon kayıtları incelensin. Kimlerle gezdiği, kimlerle irtibat kurduğu araştırılsın. Söyledikleri hepsi yalan, kimse inanmasın buna” şeklinde konuştu.