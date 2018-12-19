BigBang 2018' de İkinciliğe Layık Görülen WatchX

Gaziantep Tekno parkta Watchx'in geliştirdiği Akıllı Saat projesi İTÜ Çekirdek BigBang Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliğinde ikinci oldu.

WatchX'i icat eden ArgeX kurucu ortaklarından Enes Çaldır 'Akıllı Saat' projesiyle girişimcilik yolculuklarını anlattı. Çaldır, merakının Gaziantep Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarında başladığını söyledi. Çaldır, "Ortağım Mustafa Tülü ile 2012 de tanıştık. Gaziantep Üniversitesi Makine ve Fizik Mühendisliğinden okuyan iki öğrenciyken Mustafa ile benzer hobilerimiz olan uzaktan kumandalı helikopter ve uçak maketleri ikimizi buluşturdu. Birlikte pek çok öğrenci projesi yaptık. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıç ile üç boyutlu yazıcı konusunda çalıştık. Birlikte 2015 yılında TÜBİTAK 1512 desteği aldık. Bu arada Mustafa Tülü, NinovaNöro Teknoloji firmasında kurulum aşamasında yer alıp başmühendis olarak çalışmaya başladı ve birlikte bu firma da çalışmaya başladık. Bu firmada insan vücuduna implant edilen ve insan vücudunun içinde bir ömür kalacak olan cihaz geliştiriyorduk. Bu cihazın içinde elektronik parçalar, su geçirmez özelliğiyle sadece Gaziantep için değil Türkiye için çok gelişmiş bir cihaz tasarlıyorduk ve kendimizi geliştirecek pek çok şey öğrenerek bilgi birikimimizi arttırdık. Daha sonra kendi girişimimiz olursa daha özgür çalışabiliriz düşüncesiyle firmadan ayrıldık. İlgi alanımız diğer teknoloji girişimcilerinin aksine internet, yazılım, e-girişim değil de daha çok donanıma dayalı fiziksel ürün olan girişimlerdi. Bir cihazın üstündeki plastik parçaların üretilebilmesi için her birinin ayrı ayrı tasarlanması, prototip üretilmesi ve o prototiplerin doğrulanması ve doğrulanan prototiplerin kalıplarının üretilip onların üzerinden üretim yapılması gibi konular ilgi odağımızdı. Ancak ne kadar iyi tasarım yaparsanız yapın, bazı projelerin hayata geçmesi için yatırım gerektiğini fark ettik. Bugün baktığınızda en küçük plastik kalıpların parçaları bile 40 bin TL'den başlıyor. Bu tür birkaç projemiz vardı. Birkaç yatırımcı ile görüşme hem uzun sürmesi hem de yeterince ışığı alamayınca enerjimiz tükenmeye başladı. Böyle olunca kendi bütçemizle en hızlı yol alabilmenin yollarına bakmaya başladık” dedi.

"Kodlanabilir akıllı saat başlangıçta bir hafta sonu projesiydi”

Akıllı Saatin, daha önceki çalıştığı firmada bir hafta sonu hobi için yaptığını söyleyen, Enes Çaldır, “Günden güne azalan bir ekonomik gücümüz vardı. Bir an önce bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Öncelikle elimizdeki bu WachX akıllı saat projesini, Starbucks'ta sabah 8 den akşama kadar çalışarak geliştirmeye başladık. Ancak ortam çok gürültülü olduğu için teknik bir şeyleri tartışırken sıkıntı olmaya başladı. Sonrasında projemizden Gaziantep TEKNOPARK ve TargeT Teknoloji Transfer Ofisindeki arkadaşlara bahsedince Kuluçka Ofisinde bize yer verdiler ve projemizi daha sessiz ve rahat bir ortamda daha fazla geliştirdik. Sonrasında kitlesel fonlama yöntemiyle bütün Dünya'nın beğenisine sunduk ve bu satışlardan 1 ay içinde 45 farklı ülkeye yaklaşık 1000 adet WatchX Akıllı Saat sattık. Bu ürün farklı ülkelerde beğenildiği için farklı ülkelerdeki insanlar ürünümüz için distribütörlük talep ettiler” şeklinde konuştu.

“En önemli özelliği yeniden programlanabilmesi"

Projenin özelliklerine de vurgu yapan Enes Çaldır, “Mühendislerin, programlama ve donanımla uğraşanların programlamayı öğrenmesi için takip etmesi gereken bir yol vardır. Küçük kredi kartı boyutunda elektronik devre kartları olur. Biz ekip olarak Elektronik Devre Kartı Tasarımı konusuna çok hakimiz. Neredeyse cep telefonlarının ana kartlarının kompleksliğinde gelişmiş ana kartlar tasarlayabiliyoruz. Böyle olunca aklımıza bir fikir geldi. Kol saati yapalım içine ışık, batarya, sensör ve ekran koyalım ve programlamayı öğrenmek isteyen kişi doğrudan bunu programlamaya başlasın ve yaptığı projeyi de koluna takıp istediği yere götürebilsin. Hem aktivite tabanlı olsun hem barometrik ve sıcaklık, basınç sensörü olsun, açı ve ivme ölçer, pusula, adım sayar ve gittiği yerdeki hava durumunu tahmin edecek, bluetooth özellikli kendi bataryası, ekranı ve şarj etme özelliği gibi çok fonksiyonu barındırsın. Böylece WatchX'in en önemli özelliği yeniden programlanabilir akıllı saat oldu ve projelerin masada kalmasının önü kapandı. Tüm bunların ardından akıllı saatimiz daha çok eğitim teknolojileri alanından talep görünce projemizi farklılaştırarak 9 yaş üzeri programla ve algoritma mantığını öğrenmek isteyen herkesin kullanabileceği bir hale dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

“WatchX'in başarısının 3 Temel Anahtarı; Ürün, Ürün Tanıtan Materyal ve Farkındalık”

Teknoloji alanında faaliyet gösteren bir firmanın üç temel alanda iyi olunması gerektiğini söyleyen Enes Çaldır, ürününüz çok iyi olmalı, ürününüzü tanıtan materyal insanları bunlardan çok iyi haberdar edilmesi gerektiğini belirterek, tüm bu yöntemleri kullanarak başarı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.