Bilgi yarışmasına Gaziantep Kolej Vakfı damgası

Gaziantep Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehitkamil Belediyesi işbirliği ile Şehitkamil İlçesinde gerçekleştirilen Liseler Arası Antep Savunması konulu bilgi yarışmasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi İlçin Erdizci Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi konulu bilgi yarışmasında birinciliği kazanarak yarışmanın ödülü olan tam altın almaya hak kazandı. Diğer taraftan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert Ali Kömürcü ise, katıldığı yarışmada üçüncü olarak çeyrek altın ile ödüllendirildi. Başarılı öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Emeği geçen öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.