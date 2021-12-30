Bilgi yarışmasında birincilik ödülü GKV'nin

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "100.Yılında Antep Savunması " konulu bilgi yarışmasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi İrfan Efe Göçer birinci, Emir Yozgat dördüncü ve Mert Ergün dokuzunculuğu kazanarak başarı ödüllerini Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerine götürdü.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gaziantep genelinde tüm 10. Sınıf öğrencilerini kapsayan "100.Yılında Antep Savunması " konulu bilgi yarışması düzenlendi. İl genelinde 23 bin 954 kişinin katıldığı bilgi yarışmasında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi İrfan Efe Göçer birinciliği, Emir Yozgat dördüncülüğü ve Mert Ergün ise dokuzunculuğu kazandı. Diğer taraftan Şehitkamil Kaymakamlığı, Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen " 100 Soruda Antep Savunması" konulu bilgi yarışmasında GKV Özel Liseleri 9.sınıf öğrencisi Eylül Erdoğmuş beşinciliği kazanarak ismini başarı listesine yazdırdı. Düzenlenen yarışmalar sonucu öğrencilerin ödüllerini Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe verirken başarılı öğrenciler GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından da ödüllendirildi.

Tiryaki başarılı öğrencileri kutlayarak, “Akademik başarılarımızı sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk projeleriyle taçlandıran öğrencilerimizi yürekten kutluyor, gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.