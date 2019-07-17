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Bilgisayar hırsızları güvenlik kamerasında

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir okuldan bilgisayar çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okuldan bilgisayar çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayı Fırat Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan Zeugma Anaokulunda meydana geldi. Akşam saatlerinde okula giren iki hırsız okulun bilgisayarını çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede hırsızların M.N.T. ve M.P. olduğunu belirledi. Ekipler, zanlıları evlerinde gözaltına aldı. Zanlılar sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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