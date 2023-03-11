Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından restorasyonu yapılan 6 bin 548 yapının sadece yüzde 2'lik kısmı depremde ağır hasarlı çıktı. Bilim Kurulu, Gaziantep'te restore edilecek tarihi yapıları inceledi.

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) önderliğinde koruma uzmanı mimarlar, inşaat mühendisleri, jeofizikçiler, sismologlar ve arkeologlar, tarihçilerden oluşan bilim kurulu, Gaziantep Kalesi, hamamlar, camiler, hanlar, kasteller, çeşmeler ve eski mimarlık konutlar ve tarihi mahallelerdeki sivil mimarlık yapılarından oluşan bütün geleneksel Gaziantep konutlarını inceledi. Bu çerçevede Büyükşehir'in yaptığı restorasyon çalışmalarını üstlendiği yapılardan sadece yüzde 2'lik bir kısmın hasar gördüğü tespit edildi.

“Yaklaşık 3 hafta süren bir çalışmayla deprem envanteri çıkardık”

GBB İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, 6 Şubat tarihinde ülke olarak çok talihsiz bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “KUDEB ekibi olarak kültürel miraslara dönük yürüttüğümüz restorasyon çalışmaları için yaklaşık 3 hafta süren bir çalışmada deprem envanteri çıkardık. 6 bin 548 yapıya girdik. Kale dahil hamamlar, camiler, hanlar, kasteller, çeşmeler ve sivil mimarlık konutları, tarihi mahallelerdeki bütün geleneksel Antep konutlarına mevcut durumumuzun ne olduğuna bakmaya çalıştık” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları başta olmak üzere yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla depremde kente önemli faydalar sağladığına dikkati çeken Gürsel, “Bugün dar gelirli, ekonomik geliri az olan insanların yaşamış olduğu evlerin çatı, duvar, kapı, pencere onarımlarını yaparak, bugün o evlerin performansını yüzde 100 artırmış olduğumuzu ve hiçbirinin yıkılmadığına tanıklık ettik. Toplamda 6 bin 548 yapının yüzde 2'si ağır hasarlı çıktı” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Kalesi için uygulanan 3 boyutlu lazer tarama teknolojisi, diğer kültürel miraslar yapılarında da kullanılacak

Konuşmasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak üç boyutlu lazer tarayıcıyla Gaziantep Kale'sinin her noktasının dijital arşivini de çıkardıklarını ekleyen Gürsel, “Bugün bile yarısını kaybettiğimiz kalenin tamamıyla ilgili bir sıkıntı olmuş olsaydı, kalenin elimizdeki arşivinden projesini çıkartıp birebir aynısını yapabilecek durumdayız. Bunu diğer anıtsal yapılarda da hanlarda ve hamamlarda da istiyoruz. Bu görüşü hocalarımız da önerdi. Bilim kuruluyla bugün gelinen noktada değerlendirme toplantısı da yaptık. Doğru adımlarla başta Gaziantep kalesi olmak üzere Gaziantep'in bütün kültürel mirası yapılarımızın hepsini onarmak, ayağa kaldırmak istiyoruz” diye konuştu.